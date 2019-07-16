Başbakan: Önemli konular görüşüldü

K24 – BAĞDAT

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta gerçekleştirdiği görüşmelerde Kürdistan Bölgesi açısından önemli tüm konuların masaya yatırıldığını söyledi.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Dün gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bağdat’a ziyarette bulunup Erbil ile Bağdat arasında çözüm bekleyen sorunlarla ilgili görüşmelere başlama kararı aldık. Bugün Bağdat’ta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı ile görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Başbakan, “Tüm görüşmelerimizde çok iyi bir anlayış vardı. Kürdistan Bölgesi açısından söylenmesi gereken tüm konular ele alındı. Çok yakın bir zamanda sorunların çözümü için teknik konularda görüşmelere başlanacak” ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ise, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin ziyaretinin Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümü açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Mesrur Barzani, bugün Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Görüşmelerde, Kerkük başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi idaresi dışında olan diğer Kürdistani bölgeler, bütçe, petrol ve sığınmacıların durumu gibi konular ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani’ye; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Adalet Bakanı Fırset Ahmed, İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Peşmerge Bakanı Şorış İsmail, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab ile Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri eşlik ediyor.

Dün ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu’nda, iyi niyet göstergesi olarak Bağdat’a ziyaret gerçekleştirileceği, bütçe, petrol ve göçzedelerle ilgili konularda çözüm bulunması için görüş alışverişinde bulunulacağı açıklanmıştı.