Başbakan: Bilimsel çalışmaları ileri seviyelere taşımak önceliğimiz

K24 - DUHOK

Başbakan Mesrur Barzani, yükseköğretime önem vermenin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’ndeki bilimsel çalışmaları ileri seviyelere taşımanın kabinenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Duhok’taki Kürdistan American Üniversitesi ilk mezuniyet töreninde konuşan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Kürdistan American Üniversitesi’nin kurucusu Mesrur Barzani, eğitime önem vermenin 9’uncu Kürdistan Bölgesi kabinesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir American üniversitesi mezunu olarak 5 yıl içerisinde Duhok’taki American Üniversitesi’nin büyük bir ilerleme kat ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Başbakan, üniversite başkanına teşekkür ederek, zor bir süreçte üniversitenin eğitim kalitesini arttırdığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye de teşekkür eden Başbakan, Neçirvan Barzani’nin başbakanlığı döneminde yükseköğretime destek verdiğini vurguladı.

Başbakan, “Zor bir dönemde Kürdistan Bölgesi Başkanı olan liderimiz Başkan Mesud Barzani’ye teşekkür ediyorum. Onu çabaları ve ödenen bedeller sayesinde eğitimli nesiller yetişti” dedi.

American Üniversitesi’nin kısa bir süreçte eğitimde büyük bir ilerleme sağladığını ve şuan 645 öğrencisi olduğunu bildiren Başbakan, “9’uncu kabinenin öncelikli görevlerinden biri, yükseköğretime önem vermek ve Kürdistan Bölgesi’ndeki bilimsel çalışmaların seviyesini arttırmak” ifadelerini kullandı.

Eğitimde daha ileri seviyelere gelebilmeleri için ekonomik sorunların çözülmesinin önemli olduğuna işaret eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına daha iyi hizmet edebilmek için Irak Hükümeti ile anayasal çerçevede sorunların çözümünü ümit ettiklerini belirtti.

Mezuniyet programına Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yanı sıra, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ve Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda üst düzey isim katıldı.