Güneş ve Ay tutulmalarında hayvanlar yavaş hareket ediyor

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Hayvanların garip davranışlarının sebebi olarak alıştıkları döngünün bozulması gösteriliyor.

Ay’ın 28 günlük döngüsü, Dünya’nın manyetik alanında değişimlere neden oluyor. Pek çok canlı türü bu manyetik alanı hissedebiliyor. Örneğin kuşlar, göç ederken gezegenimizin manyetik alanını kullanıyor.

Bazı türler, dolunayda ya da yeniayda yumurtlamayı seçiyor, tutulmalarda ise Ay ya da Güneş, hayvanların alıştıklarının dışında hareketler sergiliyor.

Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı eksen üzerinde, yazıldıkları sırayla dizilmeleri sonucu ortaya çıkan bu doğa olayı, hayvanların alıştığı döngüyü bozuyor. Gece hareketli olan canlılar fazla uyuduklarını düşünürken, gündüz aktif olan canlılar da bir anda gecenin ortasında kaldıklarına inanıyor.

Zimbabwe’deki su aygırları bu durumun en net belli olduğu canlı türlerinden. Bu türün üyeleri, Güneş Tutulması sırasında gece beslendikleri kurak düzlüklere çıkmaya başlarken, tutulmanın sona ermesiyle beraber gündüz zaman geçirdikleri nehir kıyılarına dönüyor.

Ay tutulması ise canlıların hareketinin yavaşlamasına neden oluyor. Gece yaşayan canlılar, birdenbire ortalığın daha karanlık olması nedeniyle duraklıyor.

Ay tutulmalarında Dünya, Güneş ile Ay arasına giriyor ve Ay’ın ışık alıp parlamasının önüne geçiyor. Benzer şekilde bazı türler, havanın açık olduğu gecelerde yaşanan süper Ay olayında daha hareketli oluyor ve metabolizmaları hızlanıyor.

Ay’ın gezegenimize en yakın konumunda ortaya çıkan süper Ay’da, gezegenimizin uydusu daha büyük oluyor ve yüzde 20 daha fazla parlıyor. (Kaynak: Webtekno)