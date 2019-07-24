Doğu Kürdistan partilerinden İran’a görüşme şartı

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Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Zahmetkeşan), İran’ın Doğu Kürdistan (Rojhilat) partileri ile müzakere yapmak istediğini açıkladı.

Kürdistan Emekçiler Topluluğu, İran’ın daveti üzerine Doğu Kürdistan partileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde şartlar koyduklarını, İran’ın ise bu şartları kabul etmediği ve partilerinin çalışma ve eylemlerine devam ettiğini bildirdi.

Geçen ay dört Kürt partisi ile İran arasında gizli görüşmelerin başladığı haberleri üzerine Kürdistan Emekçiler Topluluğu Genel Sekreteri Ömer İlhanizade, kendilerine görüşme talebinin geldiğini ifade ederek, müzakere içinde kendilerinin de şartları olduğunu söyledi.

Ömer İlhanizade, “Üçüncü şahıslar aracılığıyla İran’dan bize bir mesaj geldi, biz de cevap verdik. Ciddi görüşmelerin başlaması için bizim şartlarımız var. Kürdistan’ın üzerindeki baskıların kaldırılmasını istiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti bizim şartlarımızı henüz kabul etmiş değil, biz eylem ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kürdistan Emekçiler Topluluğu, atılacak siyasi adımlar yoluyla, Tahran hükümetiyle barışçıl bir yol izleyerek Kürt sorununun çözülmesini istiyor.

Zahmetkeşan, İran’ın her zaman kendilerine bombardımanlarla sert saldırılar düzenlediği, bunun için partinin de silahlı olarak İran’a karşı hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.

Kürdistan Emekçiler Topluluğu mensubu Peşmerge Hüseyin Penahi, “Her geçen gün İran ile karşı karşıya gelme ihtimali yükseldiğinden dolayı biz de hazırlıklar yapıyoruz. İran rejimi diktatör bir rejimdir ve bölgede birçok soruna neden olmaktadır” dedi.

Peşmerge Nida Hewrami de K24’e yaptığı açıklamada, “Bir kadın Peşmerge gibi mücadele sahasına geldim ve elime silah aldım. Kürdistan’ı ve ulusal birliğimizi işgalcilerden kurtarmak için ve özellikle de Doğu Kürdistanlı kadınların özgür olmaları için buradayım” ifadelerini kullandı.

Zahmetkeşan ve diğer Doğu Kürdistanlı partiler ve onlara bağlı Peşmerge Güçleri, Kürdistan Bölgesi ve Doğu Kürdistan sınırları arasında faaliyet göstermektedir. Parti yetkilileri, “Bir elimiz barış için her zaman uzatılmış durumda, diğer elimizde ise her zaman silahımız hazır” ifadelerini kullanıyor.

Geçen hafta ABD merkezli Al Monitor sitesinde, İran’ın önümüzdeki ay, Doğu Kürdistan partileriyle Oslo’da üçüncü kez bir araya geleceği haberini geçmişti.

Siteye konuşan bir Kürt parti yetkilisi, söz konusu toplantıların görüşmeden ibaret olduğunu ve müzakerelerle karıştırılmaması gerektiğini söylemişti.

Habere göre, üçüncüsü yapılacak olan toplantının ilki ve ikincisi geçtiğimiz yılın mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti.

4 parti yetkilisi de ABD yetkililerinin İran rejimine karşı işbirliğini tartışmak için onlarla iletişim kurduğu iddiasını reddetti.

Oslo görüşmelerine katılan Kürt yetkililerden biri, “Rejim, tehdit altında veya savunmasız olduğunu hissettiğinde Kürtlerle diyaloğa geçiyor. Devrimden hemen sonra, 1989’da Irak’la yaşanan 8 yıllık savaşın sonunda ve 2003’te Amerikan’ın Irak’ı işgal etmesinin ardından olduğu gibi” demişti.