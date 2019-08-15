Pentagon: Güvenli bölge planı aşamalı olacak

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ABD Savunma Bakanlığı, Rojava’da ‘güvenli bölge’ oluşturma hedefiyle varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceğini, bazı adımların hızla atılması için hazırlıklar yapıldığını açıkladı.

Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirterek "Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte Ortak Koordinasyon Merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor" dedi.

Türkiye ile ABD arasında geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı açıklanan anlaşma uyarınca Müşterek Harekat Merkezi'nin Urfa’da kurulması ve Rojava’da planlanan güvenli bölgenin organizasyonunu üstlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, bu çerçevede 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

Söz konusu 'güvenli bölge'nin uzunluğu ve derinliği konusunda ise belirsizlik sürüyor.

Güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı konusunda ise görüş ayrılıklarının aşılamadığı belirtiliyor.

Dün Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte Rojava’da oluşturulacak olan ‘güvenli bölge’yle ilgili yaptığı açıklamada, İHA’ların görev icra etmeye başladığı belirtilmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade ediliyor:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.