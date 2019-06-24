Trump'tan Hamaney'e yaptırım

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ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısıyla İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, şöyle konuştu:

"Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalıyorum. Bugünkü adımımız, bir İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının sonucudur."

"YAPTIRIMLAR HAMANEY'İ DE ETKİLEDİ"

ABD Başkanı, İran'ın hareket tarzındaki asıl sorumluluğun İran lideri Ali Hamaney'de olduğunu, bu sebeple söz konusu yaptırımlardan onun da etkilendiğini ifade etti.

ABD yönetimi Hamaney'in yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey bazı isimlerini de yaptırım listesine ekledi.

DÜŞÜRÜLEN İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetleri’ne ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.