Almanya’da Körfez’e asker gönderme tartışması alevleniyor

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Almanya’da Körfez’e asker gönderme tartışmaları artarken, koalisyonun büyük ortağı CDU/CSU, asker göndermeden yanayken, SPD buna karşı çıkıyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine el koyması üzerine başlayan Körfez’e asker gönderme tartışmaları Almanya’yı böldü.

İngiltere’nin Avrupa’dan askeri misyon talebi Almanya’da ateşli tartışmalara yol açtı. Almanya, İngiltere’nin istediği, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlamak için oluşturulacak bir askeri misyona katılıp katılmamayı konuşuyor.

HÜKÜMETİN BÜYÜK ORTAĞI: ALMANYA GERİDE DURAMAZ

Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU, böyle bir askeri misyona Alman ordusunun da katılmasından yana.

CDU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, “Başka ülkeler savaş gemisi gönderirken, Almanya, biz yokuz deyip işin içinden sıyrılıp çıkamaz” dedi. Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi CSU’lu Florian Hahn, “İhracatta dünya şampiyonu bir ülke olarak, Almanya öyle geride duramaz. Burada biz de üzerimize düşen görevi üstlenmeliyiz” dedi.

SPD: ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKİLİR

Hükümet ortağı SPD ise Hürmüz Boğazı’na Alman savaş gemisi gönderilmesine sıcak bakmıyor.

SPD dış politika sözcülerinden Nils Schmidt, Almanya’nın Körfez’de askeri bir çatışmanın içine çekileceği uyarısında bulundu ve Körfez’e Alman ordusu göndermenin tartışma konusu olmadığını söyledi.

CDU/CSU şimdi SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan, SPD’nin desteğini alacağı bir öneri bekliyor. Dışişleri Bakanlığı basın sözcülerinden Christofer Burger, askeri misyona katılımın bir Avrupa yüzü olması gerektiğini vurguladı ve “Biz Avrupalıların bölgede Amerika’nın İran’a en yüksek baskı stratejisine katılmadığımızın açıklık kazanması gerekir” dedi.

YEŞİLLER GÖZ KIRPTI

Hükümet ortağı SPD, Körfez’e Alman askeri gönderilmesine karşı direnirse, CDU/CSU Meclis’te başka partilerden destek aramak zorunda.

Muhalefet partisi Yeşiller asker gönderilmesine göz kırptı. Yeşiller’in dış politika sözcülerinden Omid Nouripour belirli şartlar altında Alman ordusunun Körfez’de gemileri koruma misyonuna katılmasının yerinde olacağını söyledi.

Nouripour bunun Körfez’de İran’la ABD arasında gerilimi düşürmeye katkıda bulunacağını savundu.

ALMAN SANAYİCİLER ASKER GÖNDERMEKTEN YANA

Hürmüz Boğazı deniz yoluyla uluslararası petrol ve doğalgaz nakliyatının en önemli güzergahı ve çok yüksek stratejik bir öneme sahip. Alman sanayicileri de Alman ordusunun Körfez’de uluslararası askeri misyona katılmasından yana.

Alman Sanayiciler Birliği (BDİ) Başkanı Dieter Kempf, “İşleyen bir deniz taşımacılığı bir ihracat ve sanayi ülkesi olan Almanya için fevkalade önemli” dedi. BDİ Başkanı Kempf, burada meselenin uluslararası hukuku savunmak olduğunu vurguladı ve “Dünyadaki petrol ve doğalgaz tüketiminin beşte biri bu boğazdan geçiyor” diye konuştu.