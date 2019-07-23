ABD: 2’nci bir İHA düşürmüş olabiliriz

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ABD Hürmüz Boğazında İran'a ait ikinci bir İHA’yı da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie, geçtiğimiz hafta İran’a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürmüş olabileceklerini belirtti.

Reuters’a konuşan ABD’li bir kaynak, geçtiğimiz hafta bir İHA’nın düşürüldüğünü, ancak bunu henüz doğrulayamadıklarını ifade etti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin ürettiği yeni "MRZR LMADIS" adı verilen İHA-savar savunma sisteminin binlerce metre uzaktan İran'a ait bir İHA'yı sinyallerini karıştırarak düşürdüğünü açıklamıştı.

USS Boxer adlı amfibi çıkarma gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken, İran'a ait sabit kanatlı bir İHA'nın tehdit mesafesine yaklaşması üzerine, "savunma hamlesi" olarak düşürüldüğü ifade edilmişti.

Küçük bir asker cipe yüklü olan elektronik harp sisteminin test amacı dışında ilk kez kullanıldığı kaydedilmişti

Komuta modülü ve sensör modülü olmak üzere iki kısımdan oluşan sistemin, tehditleri radar sensörleri, kameralar, radyo frekans detektörleri ve sinyal bozucularla tespit etme ve uzaktan sinyal bozucularla etkileyerek düşürme kapasitesi olduğu belirtilmişti.

İran söz konusu iddiayı reddetti.