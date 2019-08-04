Ezidi Miri’nden Şengal çağrısı

K24 - DUHOK
Kürdistan Bölgesi ve Dünya Ezidilerinin Miri Tahsin Beg, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak Hükümeti ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Şengal sorunun çözümü için önemli rol üstlenmeleri çağrısında bulundu.
Duhok’ta Ezidilere yönelik katliamın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Ezidi Miri Tahsin Beg, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak Hükümeti ve uluslararası topluma Şengal çağrısında bulundu.
Şengal’in sorunlarının çözümü ve meşru bir yönetim çaba gösterilmesini isteyen Ezidi Miri, terör örgütü DAİŞ mağdurlarına tazminat ödenmesi gerektiğini ifade etti.
3 Ağustos 2014’te terör örgütü DAİŞ, Şengal’e saldırmıştı.
DAİŞ’in Şengal’e saldırmasının ardından yüzbinlerce Ezidi evlerini terk etmek zorunda kalmış, yüzbinlerce Ezidi de kaçırılmıştı.
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