Kürdistan Bölgesi Başkanı yabancı heyetleri kabul etti

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yabancı diplomat heyetlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hollanda’nın Irak Büyükelçisi Matthijs Wolters, Birleşmiş Milletler (BM) Yerleşikler Fonu Örgütü’nün bölgesel temsilcisi Luey Şaban, Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Ömer el-Kenderi ve Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi ile ayrı ayrı görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yerliler Fonu’nun bölgesel temsilcisi Luey Şaban’ı kabul eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Yerleşikler Fonu Örgütü’nün çalışmalarının önemli olduğunu söyleyerek, Irak’taki sayım sorununa değindi.

Irak’taki nüfus sayımın siyasete alet edilmemesini ve Irak Anayasası’na göre hareket edilmesini isteyen Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki toplum, aile ve eşitlik konularındaki ilerlemelere değindi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kuruluşların sistematik çalışması, Erbil – Bağdat ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Iraklı sığınmacıların evlerine dönüş konuları da masaya yatırıldı.

Neçirvan Barzani, Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Ömer el-Kenderi ile de bir araya gelerek Erbil – Kuveyt ilişkilerindeki gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt ile ilişkilerin daha da ileri seviyelere taşınması gerektiğini kaydeden Neçirvan Barzani, Kuveytli yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne daha çok yönelmesini istediklerini ifade etti.

Neçirvan Barzani, Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi ile gerçekleştirdiği görüşmede ise, Çin ile ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesini istediklerini belirtti.

Çinli Başkonsolos da, ülkesinin Kürdstan Bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Irak’taki görev süresi tamamlanan Matthijs Wolters ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

Görüşmede, Wolters’in görev süresi boyunca çalışmalarında kendilerine desteklerini esirgemeyen Kürdistan Bölgesi Başkanı ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ettiği belirtildi.

Neçirvan Barzani de, Wolters’in görev süresince başarılı işlere imza attığına işaret ederek, bundan sonraki görevinde de kendisine başarı diledi.