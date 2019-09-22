Başkan Barzani: Din ve ulus birbirinden ayrılamaz

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, din ve ulus kavramlarının birbirinden ayrılamayacağını belirterek, “Dindar olan ülkesini sever, ülkesini seven de dindardır” dedi.

Başkan Barzani bugün, 49’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin Erbil’deki merkezine ziyarette bulundu.

Başkan Barzani’yi karşılayan Kürdistan İslam Alimleri Birliği Başkanı Dr. Abdullah Said Weysi, Birliğin Kürdistan halkının kurtuluş mücadelesi ve toplum içindeki mücadelesine vurgu yaptı.

Ölümsüz Lider Mele Mustafa Barzani’nin Kürdistan İslam Alimleri Birliği’ni kurmasının önemine de atıfta bulunan Dr. Abdullah Said Weysi, bu sayede alimlerin de toplumun diğer sınıflarıyla birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Başkan Barzani ise Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin toplumda etkili bir role sahip olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Barzani Cenapları'nın bu örgütü kurduğu zamanı hatırlıyorum. Şüphesiz din hocaları başta Eylül Devrimi’nde olmak üzere çok kutsal ve büyük bir rol üstlenmişlerdir. Gece gündüz demeden bütün Kürdistan’ı dolaşarak halkı, devrime katılmaya teşvik ediyorlardı. Birçoğu eline silah aldı ve şehit düştü. Din hocalarının o kutlu güne dönmelerini umut ediyorum.

Maalesef büyük bir sapma olduğunu görüyoruz. İslam dini barış ve sevgi dinidir. İnsanları doğru bir temelde eğitip, saygı ve sevgiye yönlendirmek sizin göreviniz.”

Dine karşı en büyük suç ve ihaneti DAİŞ’li teröristlerin işlediğini vurgulayan Başkan Barzani, “Teröristlerin yaptığının hangisi İslam diniyle bağdaşıyor? İnsanları öldürmek, kafa kesmek, yakmak... İnsanların şu şekilde eğitilmesi çok önemli: Din ve ulus birbirinden ayrılamaz. Dindar olan ülkesini sever, ülkesini seven de dindardır.”