ABD’den Çin şirketlerine İran yaptırımı

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ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerinin bulunduğu kuruluşlara ve Çin vatandaşı bazı kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımlarını duyurdu.

Bakanlık, aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerinin bulunduğu kuruluşlara ve Çin vatandaşı bazı kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin yeni yaptırım kararının İran'dan petrol alan Çinli kuruluşları hedef aldığını söyledi.

Dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır" demişti.