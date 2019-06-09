Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesi daha güçlüdür

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan halkının iradesinin düşmanın savaş uçaklarından daha güçlü olduğunu belirtti.

Başkan Mesud Barzani, 9 Haziran 1963 yılında Zaim Sıddık tarafından Süleymaniye’de bir grup Kürdün şehit edilmesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

9 Haziran’ın Kürt halkının tarihinde felaketlerle dolu bir gün olduğunu söyleyen Başkan Mesud Barzani, “Süleymaniyeli bir grup özgürlük sevdalısı Kürt, milli değerlerinin aşağılanmasını kabul etmediği için dönemin celladı Zaim Sıddık tarafından şehit edildi. Ve kendi kanlarıyla özgürlük dersi verdiler” dedi.

9 Haziran 1985 yılında da Kürtlerin başka bir felaketle yüz yüze kaldığını hatırlatan Başkan Barzani, “1985 yılında bugün gibi bir günde dönemin Irak rejimin savaş uçakları Zêwe sığınmacılarını bombaladı. Bu suç işlenirken çok sayıda günahsız kadın ve çocuk sığınmacı şehit olup yaralandı” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani mesajını şöyle sürdürdü:

“Düşman kadın ve çocukları yakıp, şehit ederek zafer elde edeceğini ve Kürdistan halkının iradesini kıracağını zannediyordu. Ancak Zêwe felaketi herkese şunu gösterdi ki, düşmanın ateş ve savaş uçaklarından güçlü olan mücadele eden Kürdistan halkının iradesidir. Bu büyük irade tekrar vicdansız düşmana galip geldi.

Her iki 9 Haziran felaketinin şehitlerine ve tüm özgürlük yolu şehitlerine binlerce selam olsun.”