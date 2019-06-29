Partilerden PKK’ye: Zarar verecek eylemlerden uzak durun

K24 - DİYARBAKIR

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu “Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri” isimli silahlı grubunun açıklamasını değerlendiren siyasiler, “PKK, Kürtlere zarar verecek eylemlerden uzak durmalıdır” çağrısında bulundu.

Kendilerini “Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri” olarak tanımlayan bir grup, iki gün önce okudukları bildiride, “Güney Kürdistan yöneticilerinin Türkiye’nin işgalciliğine karşı sessizliği karşısında Güney Kürdistan Öz Savunma Gücü kuruldu” ifadelerini kullanmıştı.

Kürdistan Bölgesi’nde Türkiye’ye ait tüm noktaların hedef alınacağını kaydeden grup, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi ve askeri boşluk nedeniyle harekete geçtiklerini ve Kürdistan Bölgesi’nin kültür, değer ve kazanımlarını korumayı amaçladıklarını savunmuştu.

PAK: PKK SİVİL ALANLARDAN ÇEKİLMELİ

K24’e konuşan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) MYK Üyesi Hanifi Turan, Kürdistan Bölgesi’nde resmi bir yönetimin olduğunu ve burada Peşmerge’nin asayişi sağladığını vurguladı.

Bu gerçeklik doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Hanifi Turan, şunları söyledi:

“Kuzey Kürdistan’daki siyasi parti temsilcileri, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde oluşturduğu yeni silahlı grupla ilgili uyarılarda bulunuyor. Yapılan uyarılarda söz konusu grupların bölgede sorunları daha da zorlaştıracağına dikkat çekiliyor. PKK eğer gerçekten de Güney Kürdistan’ın korunmasını ve bölgede asayişin sağlanmasını istiyorsa sivil alanlarda savaşmaması gerekiyor. Sivil alanlardaki çatışma sivil halka zarar veriyor.”

PSK: KÜRT DOSTLARI ÇAĞRI YAPMALIDIR

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel ise, Kürdistan Bölgesi’ndeki sorunların çözümünün Kürdistan Parlamentosu olduğunu vurguladı.

K24’e konuşan Bozyel, şunları dile getirdi:

“Kürdistan Bölgesi’nde kurulan yeni hükümet çok yönlü, çok sesli ve güçlü bir hükümet olacak. Kuzey Kürdistanlı siyasiler de bu yönde çağrıda bulunuyor. Kürt dostları, bu süreçte kurulacak yeni hükümete destek olmalı ve demokrasinin inşasına katkı sunmalıdır.”

Bozyel, “Ayrıca Kürt dostları, PKK’ye Kürtlerin kazanımlarına zarar verecek eylemlerden uzak durması çağrısında bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.