3 Ağustos, ‘Ezidi Katliamı Günü’ ilan ediliyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini, “Ezidi Katliamı Günü” ilan edecek.

Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm parlamenterlere 1 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak olan oturuma katılmaları çağrısında bulunuldu.

Gerçekleştirilecek olan oturumda 3 Ağustos tarihinin, “Ezidi Katliamı Günü” olarak kabul edilmesi için yasa tasarısının oylanacağı bildirildi.

8 Haziran 2014 yılında Irak’ta Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetini ele geçiren terör örgütü DAİŞ, 3 Ağustos’ta Şengal’e saldırmıştı.

Şengal merkez ve bağlı köy ve beldelerde katliam gerçekleştiren DAİŞ’liler, 7 bin dolayında Ezidi Kürt’ü kaçırdı.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılmasından sonra, katledilen kişilere ait toplu mezarlar ortaya çıktı.

DAİŞ’in kaçırdığı kişilerin yarısı kurtarılırken, halen diğer kişilerin akıbeti bilinmiyor.

Kürdistan Bölgesi yönetimi, Ezidi Kürtlere yönelik katliamın soykırım olarak tanınması için Irak nezdinde ve uluslararası düzeyde girişimlerini sürdürüyor.