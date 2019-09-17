Başkan Barzani: Hindistan büyük bir geçmişe sahip

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Hindistan halkının büyük bir halk olduğunu ve büyük bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Başkan Barzani, Hindistan’ın Dışişleri ve Parlamentodan Sorumlu Devlet Bakanı Vellamvelly Muraleedharan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan halkının DAİŞ terörüyle mücadelede verdiği bedellere vurgu yapan Hintli Bakan Vellamvelly Muraleedharan, Kürdistan halkının acılarını çok iyi anladığını ifade etti.

Muraleedharan, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal alandaki gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ve bunun doğru bir yol olduğunu kaydetti.

Hintli Bakan, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle kültür, sağlık ve ticaret alanında ilişkilerini geliştirmek istediğini ve bu mesajı ulaştırmak için Erbil’e ziyarette bulunduğunu dile getirdi.

Konuk heyete teşekkür eden Başkan Barzani ise, Hindistan halkının büyük bir halk olduğunu ve büyük bir geçmişi olduğunu belirterek, Mahatma Ghandi’nin özgürlük ve kurtuluş mücadelesi veren ezilen halklar için ilham kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Hindistan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyacağını söyledi.

Görüşmede terör ve radikalizmin dünya güvenliği üzerindeki tehdidi üzerinde duruldu ve terörle mücadelede ulusalararası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.