Suudi Arabistan ile ABD İran’ı görüştü

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Suudi Arabistan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile İran ve Yemen’i görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile İran ve Yemen konusunu görüştüğünü aktardı.

Haberde, özellikle askeri ve savunma alanlarında stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgenin ‘güvenliğini sarstığı’ ifade edilen İran'ın davranışlarına karşı durmaya ve terörle mücadelenin de içinde bulunduğu bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair konuların masaya yatırıldığı kaydedildi.

Ayrıca, ortak öneme sahip konuların yanı sıra Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Koalisyonu'na bağlı güçlerin çabalarının devamı ve uluslararası karasuların korunması yönünde alınacak inisiyatif çerçevesindeki ortak çabaya ilişkin meselelerin gündemde yer aldığı aktarıldı.

Halid bin Selman'ın Pentagon'daki görüşmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşme isteğine ilişkin açıklamalarının ardından gelmiş olması dikkati çekti.

Riyad yönetimi başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve ABD, İran'ı körfezin petrol tankerleri ve tesislerine saldırmak ve deniz taşımacılığını tehdit etmekle suçlarken Tahran yönetimi bu konudaki ithamları yalanlıyor.