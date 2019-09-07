Mardin’de çatışma!

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Mardin'in Ömerli ilçesinde devlet güçleri ile PKK'liler arasında çıkan çatışmada Polis Özel Harekat Şube Müdürü öldü, 1 korucu yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde PKK'ye yönelik operasyon başlattı.
Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında çıkan çatışmada Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ile 1 korucu yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çatışmada yaralanan korucunun ise tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi. (Kaynak: Ajanslar)
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