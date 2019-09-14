Trump açıkladı: Bin Ladin’in oğlu öldürüldü

HABER MERKEZİ
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlunun ABD’nin gerçekleştirdiği operasyonla öldürüldüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.
ABD'li istihbarat kaynakları, daha önce Hamza Bin Ladin'in babasının öldürülmesinin ardından El Kaide'nin intikam amacıyla 'yeni bir 11 Eylül saldırısı' istediğini iddia etmişti.
11 EYLÜL OLAYLARI
11 Eylül 2001'de, sabah saat 08.46 sıralarında El Kaide üyesinin kaçırdığı American Airlines'a ait 11 sayılı yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarpmıştı. İlk saldırıdan 17 dakika sonra, saat 09.03 sıralarında da United Airlines'a ait 175 sayılı uçağın güney kuleye çarpmasını tüm dünya canlı izlemişti.
Kulelerde 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi, uçaklarda da 246 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırılarda, 19 El Kaide mensubu da ölmüştü.
Her yıl ülke genelinde saldırının yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli törenler düzenleniyor.
Saldırı sonrası başkan George W. Bush'un talimatıyla ''Terörizmle Savaş Kampanyası'' çerçevesinde ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) kurulmuştu.
Olaydan sorumlu tutularak başına 25 milyon dolar ödül konulan El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 2 Mayıs 2011'de ABD özel timinin Pakistan'ın Abodobad kentinde düzenlediği operasyon sonucu öldürülmüştü.
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