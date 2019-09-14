Trump açıkladı: Bin Ladin’in oğlu öldürüldü

Anneler, çocuklar ve siyaset

. PKK tarafından alıkonulan ve henüz bırakılmamış olan asker ve polislerin ailelerinin de katılımıyla, eylem yapan ailelerin sayısı yirmiyi aştı. Farklı kesimlerden destek alan ailelerin eylemi, Türkiye gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi