Yazar Karwani: PKK hata yapıyor

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Siyasi analist ve yazar Ebubekir Karwani, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ne karşı uyguladığı siyasete eleştirilerde bulunarak, PKK’nin siyasetini Kürdistan Bölgesi’ne dayatmak isteyip, komşu ülkelere bahane vermesinin Kürdistan Bölgesi açısından büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi.

K24’ün haber bültenine konuk olan Siyasi analist ve yazar Ebubekir Karwani, karşılıklı anlayış ortamının oluşması gerektiğini kaydederek, Kürt hareketler arasında rol ve sorumluluk taksiminin yapılması gerektiğini belirtti.

PKK’nin yanlış bir siyaset yürüttüğüne işaret eden Karwani, “Karşılıklı anlayış olmazsa Kürdistan Bölgesi de PKK de zarar görür” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin Kürt hareketleri için rolünün önemine değinen Karwani, tüm kesimlerin Kürtlerin kazanımlarını korumak için çalışması gerektiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin Kürdistan’ın diğer parçalarının özgürleşmesi için ümit kaynağı olduğunu vurgulayan Karwani, Kürdistan Bölgesi’nin tökezlemesinin diğer parçalardaki milli çalışmalar için büyük bir ümitsizlik kaynağı olacağını ifade etti.

Karwani sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürdistan’ın diğer parçalarının Kürdistan Bölgesi’nin gerçekleştiremeyeceği çok beklentileri olmamalı. Çünkü Kürdistan Bölgesi Irak sınırları çerçevesinde mahkumdur. Kürdistan Bölgesi’nin sınırları da bir ülkenin uluslararası sınırları içerisindedir. Bölge ülkelerinin eline koz verip Kürdistan Bölgesi’nin işlerine karışmalarına ve Kürdistan Bölgesi’ne tehdit olmalarına sebep olunmamalı. Tek taraflı alınan kararlar zarar verir. Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına zarar verecek eylemler diğer Kürt hareketleri için de zarardır.”