Yapay yerçekimi geliştirilmeye çalışılıyor

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Bilim insanları, doğal yerçekimi olmayan ortamlarda kullanılabilmesi amacıyla yapay yerçekimi geliştirme çalışmalarına başladı.

Colorado Boulder Üniversitesi’nden araştırmacılar, geliştirdikleri teknoloji ile yapay yerçekimini deneyimleme ve test etme imkanı buluyor.

Yer çekiminden uzun süre uzakta kalmak, kaslarda ve kemiklerde erime yaşanmasına sebep oluyor. Bu sorunun çözülmesi, uzun süreli uzay yolculukları için büyük önem taşıyor. Çözüm yollarından biri de yapay yerçekimi oluşturmak.

Araştırma ekibi, gönüllüleri önce çok yavaş hızda, dakikada sadece bir tur dönecek şekilde santrifüjde döndürdü. Daha sonra yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Son olarak, katılımcıların rahatsız olmadıkları hız olan 17 tur/dakikaya çıktı.

Üniversitede doktora öğrencisi olan Katherine Bretl, çalışmalarının amacının insanları yapay yerçekiminin o kadar da çılgınca bir şey olmadığına inandırmak olduğunu ifade etti.

İnsan Eksantrik Rotasyon Cihazı (HERD) adı verilen cihazın çalışmasını bir de videoya çeken ekip, herkesin bu sisteme uyum sağlayabileceğini belirtiyor.

Araştırma, Vestibular Research dergisinde yayımlandı. Bu çalışma ile uzay yolculuğunun olumsuz etkileri azaltılacak, uzay yolculukları daha kolay hale gelecek. (Kaynak: News Beezer, Webtekno)