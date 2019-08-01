Askeri törende art arda saldırılar

HABER MERKEZİ

Yemen'in Aden kentinde bir emniyet merkezine ve El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü.

Bazı kaynaklar saldırıların balistik füze ve drone'larla yapıldığını belirtti.

Ayrıca yine Aden kentinde bir emniyet merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ise, ilk belirlemelere göre 3 asker öldü, 20 asker de yaralandı.

Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yemen makamlarından henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

SALDIRIYI HUSİLER ÜSTLENDİ

Aden’deki El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıyı Yemen’deki İran destekli Husiler üstlendi.

Husilerden yapılan açıklamada, saldırının insansız hava araçları ve balistik füzelerle gerçekleştirildiği duyuruldu.