BASIN ÖZETİ - 20 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kayyım darbesi
Seçilmek yasak
Demokrasi yine yerle bir
Gerilim hattı: İdlib
Altı ayda 378 çocuk mağdur
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Seçimle gelen kayyumla gitmesin
Magandanın kurşununa Selin'i de kurban verdik
Yenikapı Meydanı bu kadar ayakkabı görmedi
Keşmir'e zulüm ablukası
Brexit Boris'i de kilitledi
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bu darbe hepimize
Halk iradesine yine kayyum
Diyarbakır Barosundan çağrı: 2 Eylül'de Diyarbakır'a gelin
Demokrasi talebine polis müdahalesi
Tepki yağdı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Selden geriye kalan
Kültür turu
FETÖ Tanzanya'da soru çalmış
Gereken yapıldı
TSK konvoyuna saldırı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sandıktan çıkan iradeye yine darbe
Kirlilikte 10'uncu sıradayız
Kayyum düzeni artık dikiş tutmaz
Binlerce öğrenci lise kapısında kaldı
Cumartesi annesi Eren yaşamını yitirdi
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