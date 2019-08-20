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BASIN ÖZETİ - 20 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 20 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kayyım darbesi 

Seçilmek yasak 

Demokrasi yine yerle bir 

Gerilim hattı: İdlib

Altı ayda 378 çocuk mağdur 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Seçimle gelen kayyumla gitmesin 

Magandanın kurşununa Selin'i de kurban verdik 

Yenikapı Meydanı bu kadar ayakkabı görmedi 

Keşmir'e zulüm ablukası 

Brexit Boris'i de kilitledi 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu darbe hepimize 

Halk iradesine yine kayyum 

Diyarbakır Barosundan çağrı: 2 Eylül'de Diyarbakır'a gelin 

Demokrasi talebine polis müdahalesi 

Tepki yağdı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Selden geriye kalan 

Kültür turu 

FETÖ Tanzanya'da soru çalmış 

Gereken yapıldı 

TSK konvoyuna saldırı 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sandıktan çıkan iradeye yine darbe 

Kirlilikte 10'uncu sıradayız 

Kayyum düzeni artık dikiş tutmaz 

Binlerce öğrenci lise kapısında kaldı 

Cumartesi annesi Eren yaşamını yitirdi

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