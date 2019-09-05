Erdoğan: Hedefimiz Suriyelileri güvenli bölgeye yerleştirmek

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rojava sınırında oluşturulan güvenli bölgeyle ilgili, “Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir” dedi.

Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin mesajlar verdi.

ABD ile Türkiye’nin, Rojava sınırında oluşturmayı kararlaştırdığı güvenli bölge hakkında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bizim istediğimiz güvenli bölge ile muhataplarımızın kafasındaki güvenli bölge arasında milyonlarca fark var. Eylül’ün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmak zorundayız. Bunu Amerika ile yapmak hepimizin isteğidir. Ama olmazsa kendi imkânlarımızla buna başlayacağız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Gerekirse dostlarımızdan alacağımız desteklerle bu bölgeyi Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmektir.”

Erdoğan, İdlib’den yaşanabilecek olası göçle ilgili ise, “Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEN GER DÖNÜŞ YOK”

Konuşmasında CHP’ye yüklenen Erdoğan, sistem tartışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

“Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar. CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.”

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe de konuşmasında yer veren Erdoğan, şu mesajı verdi:

“Doğu Akdeniz'de şu, bu ne diyor değil, biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz yanında, uçaklarımız hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada KKTC'deki soydaşlarımızın hakları var, bizim garantör ülke olarak söz söyleme hakkımız var. Önümüze çıkartılan her engel aynı teknoloji ve ürünü geliştirerek anlamsız hale gelecektir. Biz sürekli birilerinden korkar halinde yaşar olursak, yaşama hakkımız olmaz. Önümüzdeki dönem yeni gelişmeleri yaşayacağımız dönemdir.”