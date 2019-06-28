Hakkari’de çatışma

HABER MERKEZİ
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla PKK’liler arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, TSK mensuplarıyla PKK’liler arasında çıkan çatışmada yaralanan asker, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Çukurca'da, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”
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