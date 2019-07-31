Gözlemevi: Kamışlo’da rejime ait askeri üs bombalandı

HABER MERKEZİ
Batı Kürdistan’ın (Rojava) Kamışlo kentine bağlı sınır köyü yakınında Suriye rejim güçlerinin bulunduğu askeri üssün bombalandığı bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün akşam uyruğu bilinmeyen bir savaş uçağının Kamışlo’ya bağlı Reşadiye köyü sınırında bulunan rejim güçleri ile İran’ın desteklediği milislerin bulunduğu 54’üncü askeri üs bölgesinin bombaladığını aktardı.
Bombardıman sonucunda bir milisin öldüğü kaydedildi.
Öte yandan 25 Temmuz’da İsrail’e ait savaş uçakları Suriye rejim askerleri ve İran istihbaratının desteklediği milislerin bulunduğu Suriye'nin Kuneytera ve Deraye bölgesinde bulunan askeri üsleri bombalamıştı.
Bombardıman sonucunda 9 milisin öldürüldüğü belirtilmişti.
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