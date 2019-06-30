Siyasilerden PKK’ye: Amaç savunmak değil, teslim etmektir

K24 – DİYARBAKIR

Geçtiğimiz günlerde PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde saldırılar düzenlemek için silahlı bir grup kurmasına karşı tepkiler sürüyor.

K24’e konuşan Kürt siyasetçi ve aydınlar, PKK’nin, Kürdistan Bölgesi'ni istikrarsızlaştırmak istediğini, buradaki amacın iddia edildiği gibi korumak olmadığı, bölgeyi teslim etmek olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

PKK, 27 Haziran’da Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere 'Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri' adı altında Kürdistan Bölgesi’ndeki “işgalcilere” saldırı düzenlemek amacıyla silahlı bir grup kurduğunu duyurmuştu.

Kürt siyasetçi ve aydınlar, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetlerinden vazgeçmesi gerektiğini savunarak, Türkiye’nin PKK gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi sınırlarına bombardıman düzenlediğini belirtiyor.

K24’e konuşan Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Başkanı Refik Karakoç, hiçbir örgüt ve hareketin Kürdistan’ın bir başka parçasının kazanımlarına zarar verme hakkına sahip olmadığını söyledi.

Karakoç, “Bugün Kürdistan Bölgesi’nde bir hükümet vardır. Federal bir devlet bulunuyor. Bir Kürt devleti var. PKK'nin de burada hiçbir hak talep etme hakkı yoktur. PKK’nin yaptığı yanlıştır. Bu kabul edilemez, biz de buna karşıyız” dedi.

K24’e konuşan Hukukçu ve siyasetçi Fahri Karakoyunlu da “Şırnak, Silopi ve Nusaybin’de ne oldu?” diyerek PKK’ye tepki gösterdi.

Karakoyunlu, “PKK’nin derdi Kürdistan Bölgesi’ni savunmak değil, teslim etmektir. PKK, Kürdistan Bölgesi’nin savunma gücü değildir. Bölgeyi Türkiye’ye teslim etmek için orada varlık gösteriyor" dedi.