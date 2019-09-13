Diyarbakır’da ölü sayısı 7’ye yükseldi

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında dün orman işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu ölenlerin sayısı 7’ye çıktı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı, bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Diyarbakır Valiliği, olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ağır yaralandığını açıklamıştı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamaya göre ise, olay sonucu ölü sayısı 7'ye yükseldi, 10 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, şunları ifade etti:

"El yapımı patlayıcının yoldan araç geçerken patlatılması suretiyle 7 evladımız, insanımız, kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. 10 yaralımız vardı. Biri hemen taburcu edildi. 9 yaralımızı Diyarbakır'da üniversite hastanesinde ve Selahaddin Eyyubi Hastanesinde ziyaret ettik. 3 yaralımızdan birinin durumu gayet iyi 2'sinde ise yoğun bakımlık bir durumu doktorlarımız takdir etti. Onlar için de dua ediyoruz. Terör örgütünün yıllardır bu mazlumiyet ve mağduriyete karşı ortaya koyduğu haince pusuya, bu insanlar varlıklarıyla karşı koymaktadırlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."