Kürdistan Parlamentosu’na yeni başkan

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu’nun yeni başkanı Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) Rewas Fayeq oldu.

Kürdistan Parlamentosu bugün, Bölge Bakanı olan Vala Ferid’den boşalan başkanlık görevine yeni ismi seçmek için toplandı.

Rewas Fayeq ve Şadi Newzad’ın aday olduğu oylama, kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucu 72 parlamenterin oyunu alan Rewas Fayeq, Kürdistan Parlamentosu Başkanı seçildi. Şadi Newzad ise 16 oy aldı. Geçersiz ve çekimser oy sayısı ise 9 oldu.

Daha önce Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) Vala Ferid, geçici olarak başkanlık görevine getirilmişti. Başkan Yardımcılığını ise KDP’den Hemin Hewrami ile Türkmen parlamenter Muna Kahveci yürütüyor.

Bugün Süleymaniye’de bir araya gelen KDP ve KYB’nin, Kerkük Valiliği görevine gelecek ismi de açıklaması bekleniyor.