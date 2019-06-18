Şam’dan Türkiye’yle çatışma açıklaması

HABER MERKEZİ

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaptığı bir açıklamada Türkiye ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi.

Muallim'in açıklaması salı günü Çin ziyareti sırasında geldi.

Suriyeli Bakan, Türkiye'ye yönelik bu önemli mesajını Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte düzenlenen ortak brifing sırasında verdi.

NE OLMUŞTU?

Bölgede Astana süreci ile oluşturulmuş Türkiye gözlem noktalarından birine pazar günü saldırı düzenlenmiş ve saldırı Suriye rejim güçleri tarafından kontrol edilen bir bölgeden havan topları ile yapılmıştı.

Saldırıda maddi hasar meydana gelmiş ancak can kaybı yaşanmamıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre saldırıya anında ağır top ateşi ile karşılık verildi.