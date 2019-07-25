Başbakan, Irak heyetiyle görüşüyor

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de bulunan üst düzey Irak heyetiyle ikili ilişkilerle ilgili bazı konuları görüşüyor.

Irak Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı ve Başbakan’ın Enerji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Samir Gadban, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyaz, Başbakanlık Ofisi Sorumlusu Cihad el Haşimi’den oluşan heyet, önemli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Erbil’e gelmişti.

Başbakan Mesrur Barzani’yle yapılan görüşmeye Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden de Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab katılıyor.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar ele alınıyor.

Mesrur Barzani göreve geldikten sonra iyi niyet adımı olarak ilk ziyaretini Bağdat’a yapmış, burada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yle, sorunların çözümü için bazı komisyonların kurulması üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.