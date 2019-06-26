KDP ile KYB’den Kerkük toplantısı

K24 - ERBİL
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyeleri Kerkük gündemiyle bir araya geldi.
KYB Sözcüsü Latif Şeyh Mahmud, KDP ile KYB politbüro üyelerinin Mesrur Barzani’nin kuracağı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kerkük meselesini görüşmek üzere başkent Erbil’de bir araya geldiğini söyledi.
Görüşmede, hükümetin kurulması için varılan anlaşmada gelinen aşamanın yanı sıra Kerkük Valisi’nin tayin edilmesinin de ele alındığı ifade edildi.
Görüşmelerin devam edeceği bildirildi.
KDP ile KYB, Irak Adalet Bakanı’nın belirlenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Önümüzdeki günlerde iki partinin Kerkük’le ilgili vardıkları anlaşma doğrultusunda adım atması bekleniyor.
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