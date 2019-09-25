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BASIN ÖZETİ – 25 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 25 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akdeniz'de ABD ambargosu 

İsrafta yarıştılar 

Daha büyük deprem kapıda 

'Bu paket yetmez' 

Diyanet İşleri uçmuş


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Almanya'dan sonra bir yasak da Fransa'dan 

Dünyanın hikayesi 1 milyon yıllık buzulda 

İsrail'in sınırları şimdi nerede 

Yine sadece korktuk 

Diyanet bu parayı ne yapıyor 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çıldırtan denge 

17 Ağustos depreminin fayı İstanbul'u salladı 

Orduda 'siyasi yapılanma' uyarısı 

KCK ana davası: 3 vekilin cezası onandı 

Yunanistan'da grev hayatı durdurdu 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Güvenli bölgede ilk konutlar 

2 devletten başka yol yok 

Herkes için barış ve adalet 

IMF'nin kimyası bozuldu 

Bizim sesimiz olun


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İngiliz İşçi Partisi sol şeritte ısrarcı 

İklim krizi kapitalizmle sona ermez 

Rapora itiraz edildi 

Diyanet faizden iyi para kazanmış 

AB'nin hibesi kayda alınmadı 

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