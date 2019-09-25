BASIN ÖZETİ – 25 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akdeniz'de ABD ambargosu
İsrafta yarıştılar
Daha büyük deprem kapıda
'Bu paket yetmez'
Diyanet İşleri uçmuş
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Almanya'dan sonra bir yasak da Fransa'dan
Dünyanın hikayesi 1 milyon yıllık buzulda
İsrail'in sınırları şimdi nerede
Yine sadece korktuk
Diyanet bu parayı ne yapıyor
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çıldırtan denge
17 Ağustos depreminin fayı İstanbul'u salladı
Orduda 'siyasi yapılanma' uyarısı
KCK ana davası: 3 vekilin cezası onandı
Yunanistan'da grev hayatı durdurdu
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Güvenli bölgede ilk konutlar
2 devletten başka yol yok
Herkes için barış ve adalet
IMF'nin kimyası bozuldu
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BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İngiliz İşçi Partisi sol şeritte ısrarcı
İklim krizi kapitalizmle sona ermez
Rapora itiraz edildi
Diyanet faizden iyi para kazanmış
AB'nin hibesi kayda alınmadı
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