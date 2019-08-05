Qereçox Dağı’na bombardıman!

K24 - ERBİL
Uluslararası Koalisyon’un Qereçox Dağı’nda DAİŞ’e düzenlediği bombardımanda 6 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Irak Savaş Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre koalisyon uçakları, alınan istihbarat üzerine Qereçox Dağı’nda bombardıman düzenledi. Bombardımanda 6 DAİŞ’linin öldüğü açıklandı.
Qereçox Dağı, Mahmur yakınlarında bulunuyor.
Öte yandan DAİŞ’in Diyala vilayetine bağlı Ebbare beldesinde bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Geçtiğimiz günlerde de Peşmerge ve asayiş güçleri, DAİŞ’in Kuleco nahiyesinde düzenlediği saldırıyı püskürtmüştü.
16 Ekim 2017’den sonra Peşmerge’nin çekilmesiyle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğu yaşanmaya başladı. DAİŞ bu bölgelere sızarak sık sık saldırılar düzenliyor.
Dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, 2017 sonlarında örgütün yenilgiye uğratıldığını ilan etse de DAİŞ’in halka ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları sürüyor.
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