Laricani: ABD’nin bölgedeki üslerini vururuz

HABER MERKEZİ

İran Parlamentosu Başkanı Ali Laricani, İran’a yönelik düşmanca bir eylem karşısında, İran güçlerinin ABD’nin Ortadoğu’daki askeri üslerini vuracağını söyledi.

Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İran Parlamentosu Başkanı Ali Laricani, ABD’nin İran’a karşı bölgede planladığı tüm senaryolara karşı çözüm bulmaları gerektiğini kaydederek, ABD’nin askeri eylemde bulunması durumunda İsrail’in de İran’a karşı harekete geçme durumunun olduğunu belirtti.

ABD’nin İran’a saldırması durumunda, ABD’nin bölgedeki askeri üslerinin İran tarafında öncelikli olarak hedef alınacağını vurgulayan Laricani, “İran’a saldırı planlayanlara karşı İran’ın cevabı şudur: ABD’li askerlerin bulunduğu tüm askeri üsleri hedef alırız. Bu onlar için çok büyük zarara neden olacak. Düşmanlar böylesi akılsızca bir harekette bulunmayı tekrar düşünmeli” dedi.

ABD’nin İran’ın bazı bölgelerinde güvenlik ortamını zedelemek isteyeceğini bildiren Laricani, ABD’nin İran ile savaşmaktan çekindiğini ifade etti.

İran düşmanlarının ekonomik ambargolarla İran’ın önünü kesmeye çalıştıklarını kaydeden Laricani, “Çünkü onlar İran’ın büyük bir güç olduğunu biliyorlar ama önümüzü keseceklerini düşünerek hayallerde yaşıyorlar. İran’ın petrol satışını sıfırlamak istiyorlar. Ayrıca bölge ülkeleri üzerinde İran’la ticaret yapmamaları doğrultusunda korku ortamı oluşturuyorlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Geçtiğimiz günlerde İran lideri Ali Hamaney’in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi ve İran Ulusal Güvenlik Meclisi Üyesi Said Celili ile görüşen Nuceba Hareketi Sözcüsü Nesir Şemeri, ABD’nin Irak’taki 11 askeri üssünü gözlemlediklerini söylemişti.

Şemeri, “İran savunma konusunda bizim için öncü bir örnektir çünkü İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Ayetullah Humeyni’nin prensiplerine göre biçimlenmiştir. Diğer bütün Müslümanlar olarak İran’ın başarılarıyla övünüyoruz. Iraklılar da İmam Humeyni’nin öğretilerine göre Amerika’yı büyük şeytan olarak görüyor” ifadelerini kullandı.