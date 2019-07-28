Duran Kalkan’ın açıklamalarına tepkiler sürüyor

K24 – DİYARBAKIR

PKK liderlerinden ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın Kürdistan Bölgesi’ni savaş alanı olarak hedef göstermesine Kürt siyasetçilerden gelen tepkiler devam ediyor.

K24’e konuşan Kürdistan Demokratlar Platformu (KDP) Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarının dünyadaki bütün Kürtlerin kazanımı olduğunu, Duran Kalkan’ın söylediklerinin de kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bucak şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi yaklaşık olarak 20 yıldır bu bölgede defacto bir devlet gibi varlığını sürdürüyor. 2 yıl önce bağımsızlık referandumundan sonra herkes ‘Kürdistan Bölgesi artık yok oluyor’ diyordu. Ama biz siyasi, ekonomik, Kürt ve Kürdistan meselesi üzerinden Kürdistan Bölgesi’nin var olduğunu gördük. Onun için Duran Kalkan’ın bu açıklamaları diğer Kürdistan parçaları ile Kürdistan Bölgesi arasında düşmanlığın yaratılmasına sebep oluyor.”

Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü ise K24’e yaptığı açıklamda, PKK’nin içerisinde bulunan bütün Kürt gençlerinin kendi ülkesinin hak ve özgürlükleri için mücadele ettiklerini ifade ederek, Türk birisinin düşüncesinin örgüt içerisinde yer alanları temsil etmediğini söyledi.

Güçlü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Duran Kalkan’ın görüşleri PKK içerisindeki herkesin düşüncesi değildir. Bu açıklama kişisel bir bakış açısıdır. Çünkü bütün Kürtlerde bağımsız bir Kürdistan hedefi her zaman vardır. Duran Kalkan’ın açıklamalarında tehditler de var. Üstü açık bir şekilde diyor ki ‘Siz hiçbir zaman özgür olmayacaksınız, rahat da yaşamayacaksınız.’ PKK’nin bağımsız bir devlet istemediği de bir gerçektir.

PKK, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü de istemiyor. Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyor. Kendisi Türkiye’ye ait bir örgüt olduğunu açıklıyor. Peki, acaba Türkiye’nin bir örgütü, neden Kürdistan Bölgesi’ne karışıyor.”

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada, Türkiye ile PKK arasında yaşanan çatışmalardan dolayı sınır bölgelerindeki sivil halkın zarar gördüğüne dikkat çekmişti.

"Sınırlarımızın komşu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit unsuru olmaya ve saldırılar için kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" denilen açıklamada, "PKK mensuplarının pervasızca köylere ve yerleşik alanlara bilerek girmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını riske atığı gibi insanların kendi yurtlarına dönmesinin de önüne geçiyor" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, “Yerleşik alanlar bombardıman ve çatışma ortamı haline getirilmemeli, aynı zamanda PKK mensupları da köylülerden uzak durarak sivillerin hayatını tehlikeye atmamalıdır” denilmişti.

PKK ile TSK arasında Kürdistan Bölgesi sınırlarında yaşanan çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 600’e yakın köy boşaldı. Yine son 2 yılda yaklaşık 20 sivil hayatını kaybetti.

DURAN KALKAN'IN AÇIKLAMALARI

PKK’ye yakın bir televizyon kanalına konuşan Duran Kalkan ise, TSK’nın Kürdistan Bölgesi sınırları üzerinde örgüte karşı operasyonları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kalkan, “Güney Kürdistan, ‘biz kurtulduk, diğer parçalar bizden uzak dursun, bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım’ demesin, öyle bir yaşam yok. Kuzey, Rojava, Rojhilat’ta Kürtlük soykırıma uğratılırken Başur özgür yaşayamaz. Mümkün değil, bu eşyanın tabiatına aykırı. Ya hep birlikte özgür olunacak ya da özgürlük hiç kimse için olmayacak. Bunu herkes bilmeli” ifadelerini kullanmıştı.