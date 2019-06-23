İmamoğlu: Hayırlı olsun

HABER MERKEZİ
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Seçimin hayırlara vesile olmasını dileyen İmamoğlu, oy sayım tutanaklarının netleşmesine kadar sandık görevlilerinin vazifelerine davam etmesini istedi.
Seçim sonuçlarına göre, İstanbul’da yeni sayfanın açılması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, tüm İstanbullulara teşekkür etti.
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