Avrupa’nın en büyük göçmen merkezi kapatıldı

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İtalya’da bulunan Avrupa’nın en büyük göçmen merkezi Mineo, İçişleri Bakanı Salvini’nin katılımıyla kapatıldı.

İtalya’nın Catania kentine bağlı Mineo kasabasında bulunan göçmen merkezi, geçtiğimiz gün İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin katılımıyla kapatıldı.

Merkezin eski çalışanlarına yeni bir iş bulmak için çalıştıklarını söyleyen Salvini, Sicilya ve Mineo’nun artık bir göç merkezi olamayacağını ifade etti.

Salvini, “küçük ve kontrol altında olan” merkezlerin daha kullanışlı olacağına dikkat çekti ve merkezde kalan son grubun da geçtiğimiz hafta Calabria’ya nakledildiğini söyledi.

Göçmen merkezi, en kalabalık olduğu 2014 yılında 4 binden fazla kişiye ev sahipliği yapmıştı.

Aşırı sağcı İçişleri Bakanı Salvini, bu merkezi en çok eleştiren siyasetçiydi. (Kaynak: AFP)