NASA’dan Ay’a buzul görevi

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Ay’a inişin 50’nci yıl dönümünü kutlayan Amerikan Uzay Havacılık Dairesi (NASA), Artemis 1 göreviyle yeniden Dünya'nın uydusuna astronot gönderecek.

Artemis 1 göreviyle Ay'a ilk kadın astronotun da ayak basması planlanıyor.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Mars'ın keşfedilmesi projesinde test yüzeyi olarak kullanılacak Ay'ın güney kutbunda buzulların yer aldığını belirterek, 2024 yılında yeniden buraya ayak basmak istediklerini açıkladı.

Bridenstine, "Ay'da buzulların yer alması, içmek için su ve soluyacağımız hava anlamına gelir. Ayrıca suyu roket yakıtı olarak kullanacağız" dedi.

NASA Başkanı, Artemis 1 görevinde Ay'daki kaynakları kullanarak sürdürülebilir bir döngü oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Artemis 1 görevinde SLS roketiyle birlikte Orion uzay mekiği kullanılacak. Bu görevin başarılı olması durumunda NASA aynı sistemlerle Mars'a inmeyi deneyecek.

Artemis 1 Fırlatma Mekanizması Müdürü Charlie Blackwell, test aşamasında yolu yarıladıklarını belirterek, yer sistemlerinde gerekli teknolojinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

NASA mühendislerinden Peter Chitko ise, SLS roketinin 2020 yılında hazır olacağını ve Apollo 11 efsanesini şimdi Artemis 1 ile devam ettirmek istediklerini ifade etti.

NASA'nın astronotları Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins 16 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 göreviyle Dünya'dan fırlatılarak 20 Temmuz 1969'da Ay yörüngesine inmişti. (Kaynak: Euronews)