Belçika’dan Mesrur Barzani'nin kuracağı hükümete destek

HABER MERKEZİ
Belçika, yeni kurulacak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni desteklediğini açıkladı.
Belçika’nın Irak ve Ürdün Büyükelçisi Hendrik Van de Velde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nde yeni kurulacak hükümeti desteklediğini belirtti.
Belçikalı Büyükelçi, “Belçika, Mesrur Barzani başbakanlığında kurulacak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ajandasının direkt ortağı olacaktır” dedi.
Velde, ülkesinin uluslararası arenada Kürdistan Bölgesi’nin destekçisi olacağını ifade etti.
Mesrur Barzani ve kabinesine başarılar dileyen Belçikalı Büyükelçi, yeni hükümetin Kürdistan Bölgesi’nin ilerlemesine vesile olmasını diledi.
Kürdistan Parlamentosu'nda dün yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim