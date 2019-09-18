BASIN ÖZETİ – 18 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Partide kal makamı kap
CHP sahaya iniyor
Hukuk katilleri yıllarımızı çaldı
Büyük petrol krizi
Liderlere Aydın inciri
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu
Avrupa'nın çöpüne mi layığız biz
Silahı dolu ama cebinde
Kararnameyi bulup milletin önüne koyarım
Dehşet binasından Suudiler de kaçtı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Camide eğitim
AKP önündeki annelere gözaltı
Kulp Belediyesine de kayyum atandı
Birliğimizi sağlamalıyız
Liseliyi öldüren polis serbest
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Teknoloji şöleni
İşte uçan araba
Savaşa hazırız
İslam dünyasını 3 ülke kalkındırır
Afganistan savaşı büyüyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Özel çocuklara camide eğitim
Zam yaptım ama bir sor niye?
Finlandiya modeli ile EYT'lileri oyalıyorlar
Hasta yatağından yandaşa aslan payı
Onların derdi iktidar bizim barış
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim