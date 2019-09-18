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BASIN ÖZETİ – 18 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 18 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Partide kal makamı kap 

CHP sahaya iniyor 

Hukuk katilleri yıllarımızı çaldı 

Büyük petrol krizi 

Liderlere Aydın inciri 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Avrupa'nın çöpüne mi layığız biz 

Silahı dolu ama cebinde 

Kararnameyi bulup milletin önüne koyarım 

Dehşet binasından Suudiler de kaçtı


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Camide eğitim 

AKP önündeki annelere gözaltı 

Kulp Belediyesine de kayyum atandı 

Birliğimizi sağlamalıyız

Liseliyi öldüren polis serbest


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Teknoloji şöleni

İşte uçan araba 

Savaşa hazırız 

İslam dünyasını 3 ülke kalkındırır

Afganistan savaşı büyüyor


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Özel çocuklara camide eğitim 

Zam yaptım ama bir sor niye?

Finlandiya modeli ile EYT'lileri oyalıyorlar 

Hasta yatağından yandaşa aslan payı 

Onların derdi iktidar bizim barış 

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