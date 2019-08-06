Venezuela: Saldırılara karşı hazırız

HABER MERKEZİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Bakan Arreaza, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela’ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, söz konusu kararnamenin Venezuela hükümetini ticari ve ekonomik yönden bastırmak için çıkarılan yedinci kararname olduğunu ve Trump yönetiminin Venezuela'nın yurt dışındaki mal varlıklarının tamamının dondurulmasına ilişkin yeni bir kararname hazırladığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların satın alınamadığını açıklayan Arreaza, buna karşı birçok ülkenin Venezuela'yı tedarik konusunda desteklediğini söyledi.

Arreaza, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"ABD'NİN YAPTIRIMLARINI KABUL EDENLER ÜLKESİNDE DARBE İSTEYENLERDİR"

Arreaza, ABD yaptırımlarını kabul eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu hedef alarak, "ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir. Guaido da bu yaptırımları onaylayan kuklalardan biridir. Venezuela'yı bu saldırılar karşısında direnmeye ve sert bir şekilde boyun eğdiremeyeceklerini göstermeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Trump'ı "ırkçı" olarak niteleyen Arreaza, "Şunu açıklığa kavuşturmak gerekir ki Venezuela halkının itibarını ve direnme gücünü zedelemek için kodaman, ırkçı bir devlet başkanından çok daha fazlası lazım" ifadesini kullandı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı giriştiği savaşta Venezuela'yı kendi bölgesi haline getirmek istediğinin altını çizen Arreaza, şunları söyledi:

"Hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa saygı duyma nezaketinde bulunun. Bu yapılanların Venezuela petrolü ve zenginlikleri için olduğunu biliyoruz. Sayın Trump, kendi ülkenizin ve düzgün bir yönetim bekleyen yaklaşık 10 milyon fakir halkınızın meselelerine odaklanın."

VENEZUELA'NIN ABD'DEKİ MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz" ifadesine yer verilmişti.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bir kısmı da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.