Libya’da kadın vekil kaçırıldı

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Libya’nın Bingazi kentinin kadın milletvekili Siham Serkyave’nin kaçırıldığı bildirildi.

Libya’da Bingazi kenti milletvekili Siham Serkyave, kimliği belirsiz kişilerce evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Kahire’de toplanan ve 180 üyenin bulunduğu Temsilciler Meclisi’nden yalnızca 37 üyenin katıldığı toplantı sonrası Serkyave’nin tehdit edildiği belirtilmişti.

Libya’da Temsilciler Meclisi üyelerinin çoğunluğu Uluslararası Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolü altındaki başkent Trablus’ta yaşıyor.

HAFTER GÜÇLERİ TRABLUS’A SALDIRIYOR

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.