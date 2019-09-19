İran: Trump’ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırıyla ilgili, “Savaş nedeniydi” şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı da etiketleyerek yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun “savaş” sözlerine karşılık verdi.

Cevad Zarid, şunları söyledi:

“Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'ın B Takımı'nın kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar.

Kendi iyilikleri için istediklerine ulaşmamaları adına dua etmeliler. Yemen'deki savaşı 4 yıl önce sona erdirmeyecek kadar kibirliydiler."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, “Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi” açıklamasında bulunmuştu.

TANSİYONU YÜKSELTEN SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, “İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine” yönelik iddialarını, “ABD'li yetkililerin, İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez” sözleriyle reddetmişti.