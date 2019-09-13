BM'den Suriye için soruşturma komisyonu

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin kuzeybatısındaki hava saldırılarının soruşturulması için komisyon kurdu.

BM Genel Sekreteri Ofisi’nden yapılan açıklamada, “1 Ağustos’ta ilan edildiği gibi Genel Sekreter, 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya ve Türkiye arasında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulması memorandumunun imzalandığı andan bu yana Suriye’nin kuzeybatısında meydana gelen olay dizisini soruşturacak BM İç Komisyonu’nu kurdu” ifadesine yer verildi.

Komisyonun, 'çatışmasızlık listesinde yer alan ve BM’nin bu bölgede desteklediği tesislerde meydana gelen yıkım ve hasarı araştıracak' 3 kişiden oluşacağı ifade edildi.

Komisyon çalışmalarına 30 Eylül’de başlayacak ve çalışmalar bittikten sonra sonuçlarını BM Genel Sekreteri’ne bildirecek.

Daha önce Rusya, BM Genel Sekreteri’nin bu kararını sert bir dille eleştirmişti. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, bu adımla ilgili üzüntü duyduklarını söylemişti.