Uzayın soğuğundan enerji üretildi

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Bilim insanları, değeri 30 dolarlık olan bir alet ile uzayın soğuğunu kullanarak enerji üretti.

Geçtiğimiz perşembe günü Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yayınladığı bir araştırma, 30 dolarlık bir cihaz kullanarak uzayın soğukluğunu enerjiye dönüştürebileceğini gösterdi.

Araştırmacıların kullandığı ve böyle bir iş için bedava denebilecek bir alet ile, bir ampulü aydınlatmaya yetecek olan enerji üretildi.

Kullanılan cihaz, bir tarafın yere diğer tarafın da gökyüzüne baktığı biri sıcak taraf diğeri soğuk taraf olarak adlandırılan iki yönlü bir termoelektrik jeneratörü olduğu kaydedildi.

Araştırmacıların ortaya koyduğu yeni bir buluş olmadığı, çok uzun zamandır radyasyon soğutması olarak bilinen bu işlemin şimdiki önemi ise çok basit olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Araştırmayı yapan bilim insanlarından biri olan Aaswath Raman, şunları söylüyor:

"Bu deney, aslında bir lise öğrencisinin yapabileceği ve hatta bir gün kesinlikle yapacağı basitlikte. Bunu ilgi çekici kılan da sadeliği. Fakat belirtmem gerekiyor, bu çalışmanın şu an için en yetersiz tarafı ürettiğimiz güç miktarının oldukça küçük olması." (Kaynak: Webtekno)