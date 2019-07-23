Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü

HABER MERKEZİ
Rusya'nın Habarovsk kentinde çocukların kaldığı çadır kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının haberine göre, Rusya'nın Habarovsk kentindeki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.
Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.
Çıkan yangınla ilgili Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Habarovsk bölgesinde kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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