AB: Türkiye’ye cevap vermek zorunda kalacağız

HABER MERKEZİ

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin bir süredir Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili "Türkiye'ye cevap vermek zorunda kalacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükselten ve Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal eden adımlarının, AB’nin bu duruma cevap vermesine neden olacağını belirtti.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB’nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti. (Kaynak: Ajanslar)