BM yetkilisinden Kürdistan’ın terörle mücadeledeki rolüne övgü

K24 - ERBİL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin DAİŞ'in Irak ve Kürdistan’da işlediği suçlarını araştırmadan sorumlu yardımcısı ve danışmanı olan Karim Asad Ahmad Khan, Kürdistan Bölgesi’nin terörün yenilgiye uğratılması mücadelesindeki rolünün değerli olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, BM Genel Sekreteri’nin DAİŞ'in Irak ve Kürdistan’da işlediği suçlarını araştırmadan sorumlu yardımcısı ve danışmanı olan Karim Asad Ahmad Khan’la bir araya geldi.

Çalışmalarıyla ilgili Neçirvan Barzani’ye bilgi veren Ahmad Khan, Irak ziyaretinin amacının sadece DAİŞ’in işlediği soykırım dahil diğer suçlarıyla ilgili bilgi ve belge toplamak değil aynı zamanda toplu mezarları incelemek ve taşınmalarını yerinde görmek için de olduğunu ifade etti.

Ahmad Khan ayrıca, suçluların bulunup yargı karşısına çıkarılması için Bağdat ve Erbil hükümetleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de BM ekibinin çalışmalarını takdir ederek, BM ve Irak hükümeti yetkilileriyle konuyla ilgili ortak hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Neçirvan Barzani ayrıca, DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi’nin verdiği bedellere vurgu yaparak, birlikte yaşam ve bileşenlerin korunması prensiplerine bağlı olduklarını dile getirdi.