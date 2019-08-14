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Adana’da DAİŞ operasyonu

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Adana’da DAİŞ operasyonu
Türkiye Adana DAİŞ Operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Adana ilinde DAİŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DAİŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramı'nın 1’inci günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslar için ek gözaltı süresi alındı. (Kaynak: Ajanslar) 

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